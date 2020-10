Mais 944 casos e oito mortos por Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal regista mais oito mortes e 944 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde a chegada da pandemia, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 81.256 infeções pelo novo coronavírus.

O número total de vítimas mortais aumenta para 2.040 até esta quarta-feira, avança a DGS.

Nos hospitais portugueses estão internadas 764 pessoas com Covid-19, são mais 32 em comparação com o balanço do dia anterior.