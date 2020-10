Graça Freitas remete testes feitos pelos conselheiros de Estado para o âmbito pessoal

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu, esta quarta-feira, que no caso da infeção por Covid de um conselheiro de Estado foi seguida “a metodologia adequada que se segue sempre”. Graça Freitas referia-se ao caso de António Lobo Xavier, que soube no domingo que está infetado com Covid-19 e que tinha estado na reunião presencial do Conselho de Estado de dia 29 de setembro.

“Foram seguidos os mesmos procedimentos que se seguem para a investigação de outros casos positivos”, afirmou Graça Freitas na conferencia de imprensa de atualização dos dados sobre a pandemia, onde remeteu os testes a que se submeteram os conselheiros de Estado para o âmbito pessoal.

“Fazer teste é uma iniciativa muitas vezes individual, tomada pelos próprios, pelos seus médicos assistentes, mas essa iniciativa não inibiu as autoridades de saúde de fazerem o inquérito epidemiológico que lhes competia fazer, como faz em todas as circunstâncias”, prosseguiu a diretora-geral, explicando que é “esse inquérito que permite, perante as respostas que são obtidas, estratificar os contactos em contactos de alto risco e contactos de baixo risco e é essa separação que determina as medias subsequentes”.

A responsável sanitária tentava, assim, explicar, sem concretizar e sem nomear, as atitudes diferentes das várias pessoas que se cruzaram com António Lobo Xavier. Por um lado, os conselheiros de Estado que foram testados quase de imediato e mantiveram as suas agendas. Por outro, a presidente da Comissão Europeia, Úrsula van der Leyen, que esteve a reunião do Conselho de Estado como convidada e decidiu suspender a sua agenda até passar uma semana do encontro. E, ainda por outro, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que é uma das participantes regulares do programa Circulatura do Quadrado, com Lobo Xavier e Pacheco Pereira, com moderação de Carlos Andrade, que está em confinamento profilático.

Contactos diferentes, regras diferentes

O que se passa é que são contactos diferentes e com regras diferentes. No caso dos conselheiros de Estado, depois do alerta de Lobo Xavier, outra conselheira de Estado, Leonor Beleza, disponibilizou de imediato os meios da Fundação Champalimaud, a que presidente, para realizar testes aos conselheiros de forma gratuita.

Leonor Beleza esteve sentada na reunião ao lado de Lobo Xavier, mas com bastante distanciamento e com uso de máscara. A reunião, que foi a primeira a decorrer da forma presencial, foi feita no Palácio da Cidadela, em Cascais, precisamente para garantir o distanciamento entre os participantes e o arejamento da sala. Todos os participantes estiveram de máscara. E a grande maioria não esteve em nenhum momento a menos de dois metros de Lobo Xavier.

Recorde-se que um dos critérios para determinar se um contacto é de alto ou baixo risco é o facto de ter estado por mais de 15 minutos a menos de dois metros de um infetado. Quando tal não acontece, é considerado um contacto de baixo risco e pode manter a vida normal, sendo aconselhado a aumentar a vigilância sobre os sintomas, medindo mais vezes a temperatura, por exemplo. Nesses casos, passados uns dias a autoridade de saúde local deve fazer um novo contacto de vigilância para saber se a situação se mantem.

Sendo assim, a grande maioria dos conselheiros seria considerado contacto de baixo risco. E isso mesmo garantiu o Presidente da República. “Não tive nenhum contacto de alto risco”, disse Marcelo, na segunda-feira à noite, esclarecendo que Lobo Xavier estava a 10 metros ou mais da cadeira presidencial. E não tendo contacto de alto risco não teria necessidade de ser testado.