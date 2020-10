Escavações na Sé de Lisboa. Arqueólogos contradizem subdiretor do Património Cultural

A Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), em comunicado divulgado esta quarta-feira sobre as escavações na Sé de Lisboa, afirma que a conservação dos vestígios arqueológicos não coloca qualquer problema de segurança, contrariando declarações do subdiretor do Património Cultural João Carlos Santos. O comunicado da AAP foi emitido hoje, depois de uma visita do seu presidente, José Eduardo Arnaud, ao estaleiro de obras, na passada sexta-feira. "Ao contrário do que havia sido afirmado pelo arquiteto João Carlos Santos [subdiretor do Património Cultural], a conservação 'in situ' das estruturas encontradas não implica qualquer problema de segurança, de acordo com informação prestada no local pelo engenheiro Victor Oliveira, diretor de obra da Ferrovial [empresa responsável pela obra no claustro], [e] pelo engenheiro Joaquim Ferraz, responsável pela Segurança da Pengest, empresa que fiscaliza a obra", lê-se no comunicado A AAP realça o "conjunto de excecional valor arqueológico, histórico e patrimonial, constituído por pelo menos nove compartimentos em torno de um pátio, que se encontram em muito bom estado, conservando ainda o revestimento estucado original, pelo que deverão ser salvaguardados, conservados e valorizados 'in situ' [no local onde foram encontrados]". A Associação é categórica: "A eventual desmontagem e remontagem noutro local de parte das estruturas encontradas, também sugerida pelo arquiteto João Carlos Santos, afigura-se completamente inaceitável, por implicar a sua descontextualização, sendo assim contrária às mais elementares boas práticas de conservação e restauro de vestígios arqueológicos".

A AAP acusa o responsável de uma "visão restritiva" ao considerar que "os vestígios encontrados podiam ser removidos à face da lei, por não estarem abrangidos pela classificação de todo o conjunto monumental da Sé de Lisboa como Monumento Nacional". Para a associação, tal conceção "não se afigura de todo aceitável, à luz das convenções internacionais e das boas práticas de conservação do património cultural, pois os monumentos devem ser considerados na sua globalidade, incluindo os edifícios pré-existentes". A associação acusa a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) de ter "orientado mal" desde o início do projeto, e responsabiliza-a pelos "inevitáveis atrasos da execução e derrapagens orçamentais". Para a Associação, a DGPC "nunca deveria ter aprovado" o chamado projeto de valorização do claustro da Sé de Lisboa, dado "a complexidade deste, sem a escavação arqueológica integral das áreas a afetar". Recorda a AAP que "há muito que os historiadores sabiam que a Catedral de Lisboa havia sido construída sobre a antiga mesquita, pelo que era expectável que se encontrassem alguns vestígios da mesma, subjacentes ao claustro". A AAP considera que a atual questão de manutenção dos vestígios islâmicos não é "um problema técnico ou de segurança, para o qual a engenharia não tenha solução, mas apenas de um problema de vontade política, tanto mais que não será muito difícil obter o necessário reforço financeiro", e apela à procura de apoios pecuniários privados, nomeadamente uma fundação. "A AAP, na sua qualidade de mais antiga instituição dedicada ao Património Arquitetónico e Arqueológico do país, apela às entidades oficiais responsáveis pela gestão do património cultural e ao Governo da República para que tenham a coragem de suspender de imediato a execução do projeto de instalação do núcleo arqueológico do Claustro da Sé de Lisboa, e de o mandar reformular por completo, de modo a contemplar a salvaguarda, conservação e valorização integral deste conjunto patrimonial".