Covid-19: Sobe para 4 o número de mortes de utentes da Misericórdia de Bragança

Veja também:

Mais três idosas utentes da Santa Casa da Misericórdia de Bragança morreram esta quarta-feira, elevando para quatro o número de óbitos entre os 102 utentes com infeção pelo novo coronavírus, informou a instituição.

Depois de, pelas 13h00, ter indicado o óbito de uma idosa de 88 anos que se encontrava internada no hospital, o porta-voz da Santa Casa, José Fernandes, informou que morreram mais duas idosas, com 83 e 95 anos, que estavam também hospitalizadas.

O responsável informou ainda que uma quarta utente, de 78 anos, morreu também esta tarde, num dos lares da instituição.

O balanço provisório do surto nos três lares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança sobe para quatro óbitos entre 102 utentes infetados e 21 trabalhadores que testaram também positivo, num total de 123 casos de infeção confirmada.

O surto teve início com um primeiro caso positivo de uma funcionária da Lar Santa Isabel, a 23 de setembro e alastrou-se aos três lares da Misericórdia localizados num complexo no centro da cidade de Bragança, com mais respostas sociais como uma Unidade de Cuidados Continuados, infantários e escola básica.