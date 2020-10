Covid-19: Portugal está em "tendência estável ligeiramente crescente"

Veja também:

Os valores atuais do Rt, a taxa de contágio, indiciam “tendência de estabilidade” na epidemia de Covid-19, disse esta quarta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Em resposta a uma questão colocada pela Renascença, Graça Freitas atualizou os dados da taxa de contágio em Portugal, que se situa agora em 1.09.

Por regiões, o Norte regista a maior taxa de contágio de Covid-19, com 1.18; seguida do Algarve com 1.15, Centro com 1.14, Lisboa e Vale do Tejo com 1.02 e Alentejo com 0.86.

"São valores muito próximos de 1, que indiciam uma tendência de estabilidade na epidemia. São bastante inferiores ao que tivemos em esses meses passados. Estamos numa tendência estável ligeiramente crescente", sublinhou Graça Freitas.

Na mesma conferência de imprensa de balanço da pandemia, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, disse que o aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas em Portugal “não está a implicar maior utilização dos serviços hospitalares".

O governante adiantou que Portugal registou durante o mês de setembro um total de 18.153 casos de Covid-19. "Este número compara com o mês de abril 16.736 casos, que era até agora o mês com maior número de casos", salientou.

Portugal regista mais oito mortes e 944 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde a chegada da pandemia, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 81.256 infeções pelo novo coronavírus. O número total de vítimas mortais aumenta para 2.040 até esta quarta-feira, avança a DGS.

