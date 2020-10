Covid-19. Há 23 surtos em escolas, mas DGS diz que reabertura não terá tido “impacto muito grande”

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde diz que há 23 surtos em estabelecimentos de ensino em Portugal continental.

De acordo com a diretora-Geral da Saúde, destes 23 surtos, sete são no Norte, três no Centro, 12 em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve.

Graça Freitas refere que estes 23 surtos implicam 136 casos positivos, entre alunos e funcionários - docentes e não docentes.

Numa avaliação à reabertura das escolas, Graça Freitas remete para mais tarde uma avaliação mais aprofundada, mas, no imediato, considera que não "parece ter tido um impacto muito grande" e que a situação "está controlada".

Parques infantis são para continuar fechados

Questionada pela Renascença sobre a reabertura pontual de alguns parques infantis, a DGS recomenda que estes espaços devem continuar fechados.

