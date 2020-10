Nobel da Química atribuído a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna por permitirem “rescrever o código da vida”

"Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna descobriram uma das ferramentas mais afiadas da tecnologia genética", referiu ainda a Real Academia Sueca de Ciências. "Esta tecnologia teve um impacto revolucionário nas ciências da vida e está a contribuir para novas terapias contra o cancro”, permitindo “tornar realidade o sonho de curar doenças hereditárias".



"A capacidade de cortar o DNA onde se quiser revolucionou as ciências da vida", afirmou Pernilla Wittung Stafshede, membro da Academia de Ciências.

Jennifer Doudna é uma bioquímica norte-americana e Emmanuelle Charpentier é professor e investigadora na área da bioquímica, genética e microbiologia.



Nesta quarta-feira, tornam-se a sexta e sétima mulheres a ganhar um Nobel de Química.





Em 2019, o Prémio Nobel da Química foi atribuído a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino pelo desenvolvimento das baterias de lítio — aquilo que alimenta a esmagadora maioria dos telemóveis, computadores e tablets. “As baterias de iões de lítio revolucionaram as nossas vidas desde que entraram no mercado em 1991. Criaram as bases para uma sociedade sem fios e livre de combustíveis fósseis”, indicou a academia na altura. John B. Goodenough, na altura com 97 anos, tornou-se no galardoado mais velho da história dos Prémios Nobel. Do lado oposto, a pessoa mais nova a quem foi atribuída esta distinção tinha 35 anos. Foi Frédéric Joliot, que recebeu o prémio juntamente com a sua mulher.



Já Marie Curie é, até agora, a única galardoada com dois Prémios Nobel. O seu trabalho no campo da radioatividade valeu-lhe o Nobel da Química em 1911.