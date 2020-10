Covid-19. Índia desenvolve teste rápido em papel e de baixo custo

Veja também:

Uma equipa indiana de cientistas desenvolveu um teste de papel de baixo custo para a deteção da Covid-19, que pode revelar resultados tão rapidamente como um teste de gravidez.

O teste, com nome inspirado num célebre detetive ficcional indiano, é baseado numa tecnologia de edição genética chamada “Crispr”, avança a BBC. Os investigadores estimam que o kit - chamado "Feluda" - pode revelar os resultados do teste em menos de uma hora, a um preço de 5,80 euros (500 rúpias).

O kit vai ser produzido por um conglomerado líder na Índia e pode vir a ser o primeiro teste em papel do mundo para a Covid-19 comercializado.

“Isto é um teste simples, preciso, fiável, escalável e poupado”, disse o professor K Vijay Raghavan, o principal conselheiro científico do governo indiano, à BBC.

Os cientistas do IGIB (Institute of Genomics and Integrative Biology), na capital indiana Deli, onde o "Feluda" foi desenvolvido, bem como laboratórios privados, analisaram o teste em amostras de cerca de dois mil pacientes, incluindo de pessoas que já tinham testado positivo para o novo coronavírus.