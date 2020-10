Conselheiro de Trump infetado por Covid-19

Veja também:

Um dos principais conselheiros do Presidente dos Estados Unidos acusou positivo num teste para a Covid-19 esta terça-feira. A notícia foi avançada pelo próprio Stephen Miller, em comunicado.

É mais um caso de infeção no núcleo duro do líder norte-americano. Entre as nove pessoas que estiveram com Trump a preparar o debate de dia 29 de setembro, é a sexta a testar positivo.

No entanto, o surto na Casa Branca é até mais alargado e já infetou mais de 15 pessoas.

Em comunicado, Miller confirma que já estava em teletrabalho e isolamento há cinco dias depois de Donald Trump ter testado positivo.

"Nos últimos 5 dias tenho trabalhado à distância e auto-isolado, testando negativo todos os dias até ontem. Hoje, testei positivo para a covid-19 e estou em quarentena", disse Miller numa declaração, citado pela CNN.

O Presidente norte-americano teve alta hospitalar na segunda-feira depois de três dias hospitalizado devido à Covid-19 e garante que está pronto a participar no debate presidencial de dia 15.

Stephen Miller é casado com Katie Miller, porta-voz do vice-presidente Mike Pence, que vai participar num debate contra Kamala Harris, número dois de Joe Biden. Katie Miller esteve infetada em maio.