Cabo Delgado. Amnistia Internacional exige fim dos confrontos e investigação independente

A organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI) volta a pedir uma investigação independente a crimes contra civis em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"As violações contra a população devem terminar imediatamente" e "as autoridades moçambicanas devem garantir que nenhum suspeito do crime, incluindo as forças de segurança, fique impune", refere Deprose Muchena, diretor da AI para a África Oriental e Austral.

As autoridades devem lançar "uma investigação independente e imparcial sobre estes graves abusos e, se houver provas suficientes, devem levar os suspeitos a julgamento", acrescentou.

Assinalam-se três anos deste o início dos confrontos na região. Já morreram mais de mil pessoas e há também milhares de deslocados.