Brasil regista quase 42 mil novos casos de Covid-19 num dia

A taxa de letalidade da doença no país está fixada em 3%.

No Brasil, 4.352.871 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 já recuperaram da doença, enquanto que 468.776 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.

Segundo as autoridades de Saúde, 573 das 819 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas apenas foram englobadas nos dados de hoje, após confirmação da causa de óbito.

De acordo com o último boletim epidemiológico, o Brasil totaliza agora 147.494 vítimas mortais e 4.969.141 infeções desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

O Brasil registou 819 mortes e 41.906 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, informou esta terça-feira o Ministério da Saúde, acrescentando que investiga a eventual relação de 2.579 óbitos com a doença.

Já as unidades federativas com mais mortes são São Paulo (36.490), que é o foco da pandemia no país, seguido pelo Rio de Janeiro (18.883), Ceará (9.084) e Pernambuco (8.356).

Pela primeira vez desde abril, o Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, conseguiu manter a taxa de transmissão do novo coronavírus abaixo de um por duas semanas seguidas, segundo dados da Imperial College London, referência no acompanhamento de epidemias.

Contudo, o índice registado no país sul-americano é agora de 0,99, o que representa um ligeiro aumento em comparação com os 0,95 da semana passada.

Isso significa que cada 100 infetados transmitem o vírus para outros 99 que, por sua vez, o transmitem para mais 98, reduzindo progressivamente o alcance da doença.

A taxa de contágio é uma das principais referenciais para acompanhar a evolução epidemiológica da Covid-19.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e quarenta e cinco mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.