Nadal apurado para as meias-finais de Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, qualificou-se pela 13.ª vez para as meias-finais do torneio de Roland Garros, terceiro “Grand Slam” do ano, ao bater o italiano Jannik Sinner, 75.º.

Nadal, que procura o 13.º título em Paris e igualar o recorde de 20 “majors” do suíço Roger Federer, bateu o jovem transalpino em três “sets”, pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-4 e 6-1, em 2h49.

Para chegar pela 13.ª vez à final, repetindo 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019, Nadal terá de vencer nas “meias”, fase em que nunca perdeu, tal como em finais, o argentino Diego Schwartzman, 14.º ATP, que superou o austríaco Dominic Thiem, terceiro.