Lakers batem Heat no "sprint" final e estão a um triunfo do anel

Os Los Angeles Lakers colocaram-se a um triunfo do título de campeões da NBA, na madrugada desta quarta-feira, ao baterem os Miami Heat por 102-96, no quarto jogo da final.

Depois do triunfo no terceiro jogo, que relançara a emoção, Miami, já com Bam Adebayo e ainda sem o base esloveno Goran Dragic, deu luta durante quase todo o jogo. Porém, na parte final, os Lakers superiorizaram-se.

O conjunto de Frank Vogel decidiu o jogo com um parcial de 10-3, com cinco pontos (3+2) de Kentavious Caldwell-Pope, dois de Rajon Rondo e três de Anthony Davis, que passou o resultado de 90-88 para 100-91, com 39,5 segundos para jogar.

LeBron no melhor e no pior, Butler "humano"

Em termos globais, LeBron James, com 28 pontos, 12 ressaltos e oito assistências, foi o melhor dos Lakers, apesar de seis "turnovers" e de, nos 38.38 minutos em que esteve em campo, a equipa ter sofrido mais dois pontos do que os que marcou.

Anthony Davis, com 22 pontos e nove ressaltos, também teve atuação positiva, recuperando de um terceiro jogo falhado. Caldwell-Pope foi o melhor da segunda linha, com 15 pontos, incluindo três triplos, e excelente trabalho na defesa.

Danny Green, com 10 pontos, e Markieff Morris e Kyle Kuzma, ambos com nove, também foram importantes, tal como Rondo, pelos sete ressaltos e cinco assistências.

Nos Miami Heat, Jimmy Butler quase fez novo triplo-duplo (22 pontos, 10 ressaltos e nove assistências), mas esteve, em todos os aspetos, muito longe da exibição estratosférica do terceiro jogo. Kelly Olynyk baixou de 17 para quatro pontos.

O "rookie" Tyler Herro, com 21 pontos e sete ressaltos, acabou por ser o elemento em maior destaque. Duncan Robinson adicionou 17 pontos e o regressado Adebayo 15 e sete ressaltos.

A final da NBA prossegue, na sexta-feira, em Orlando, onde os Lakers só precisam de uma vitória para igualar os 17 títulos dos Boston Celtics na liderança do "ranking" e arrebatar, no ano da morte de Kobe Bryant, um anel que lhes foge desde 2010.