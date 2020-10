Marcelo cúmplice de uma trapalhada por trabalhar demais

A não recondução de Vítor Caldeira como presidente do Tribunal de Contas (TC) foi tudo menos inócua ou inocente. Se ainda fosse preciso mais um caso para provar a justeza do aviso de Jorge Coelho -- "quem se mete com o PS leva" -- aí está ele. Com o absurdo de nem os socialistas poderem escapar à punição. Mas a súbita nomeação de um novo Juiz Conselheiro para o cargo, quase no mesmo dia da exoneração, e às 10 da noite, por Marcelo Rebelo de Sousa, fez o Presidente cúmplice de uma trapalhada que lhe pode custar muito mais do que imagina. A pressa é má conselheira e há dias em que não se pode trabalhar até tão tarde.

A nomeação da quinta figura mais importante do Estado é competência do Presidente da República sob proposta do Governo. Terá Marcelo tido tempo para ponderar a escolha? Estaria na posse de todos os dados? Saberia que José Tavares, o juiz conselheiro proposto pelo Governo para novo presidente do órgão de fiscalização, embora tivesse sido diretor-geral do Tribunal de Contas durante 25 anos e por inerência chefe de gabinete do presidente, fora afastado por Vítor Caldeira exatamente no início deste ano e transferido para a segunda secção?

Mera renovação? Má relação entre ambos? E porquê justamente por altura dos desenvolvimentos conhecidos no inquérito judicial às Parcerias Público Privadas (PPP) que decorre desde 2012 e onde terão sido constituídos arguidos, já este ano, dois ministros de Sócrates (Mário Lino e Teixeira dos Santos)? Saberia que, como recorda o "Observador", o nome do novo presidente é citado como um dos juízes que ajudou o Governo a ultrapassar as reservas dos colegas, em reuniões ao sábado e de caráter sigiloso? Saberia que a PJ o descreve no inquérito como “próximo” de Sócrates e do seu secretário de Estado Paulo Campos, o principal renegociador das parcerias com mails trocados (em 2009 e 2010) com o então ex-diretor geral do TC, com a estranha instrução “destruir depois de ler”, como escreve Luís Rosa?