Vitória de Guimarães falhou contratação de Fábio Cardoso no último dia de mercado

O Vitória de Guimarães tentou, sem sucesso, contratar o defesa-central do Santa Clara Fábio Cardoso na terça-feira, último dia de mercado, segundo apurou Bola Branca.

De acordo com as informações recolhidas, o central de 26 anos optou por ficar no Santa Clara pelo projeto apresentado para a nova temporada.

Fábio Cardoso tinha afirmado após o final da temporada, em entrevista ao jornal "A Bola", que pretendia deixar o Santa Clara no defeso: "Estou preparado e quero dar o salto", afirmou. Ainda assim, o defesa-central optou por ficar no emblema açoriano pelo menos até janeiro, quando voltará a abrir a janela de transferências.

O defesa é um dos jogadores mais valorizados no mercado de transferências no plantel do Santa Clara e uma transferência poderia significar um encaixe financeiro significativo para o clube, que já vendeu o defesa Zaidu Sanusi ao FC Porto por uma verba a rondar os quatro milhões de euros.

Fábio Cardoso chegou ao Santa Clara em 2018 e foi uma das figuras da equipa nas últimas duas temporadas. No total, somou oito golos em 65 jogos somados, em duas temporadas históricas para o clube, que garantiu o maior número de presenças consecutivas na I Liga na sua história e bateu o recorde de pontos no primeiro escalão.

Antes, o central formado no Benfica representou ainda o Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal e Glasgow Rangers. Fábio Cardoso tem contrato com o Santa Clara por mais duas temporadas, até 2022.

Caso se tivesse confirmado, Fábio Cardoso teria sido a segunda transferência do Vitória de Guimarães no último dia de mercado, depois do clube minhoto ter fechado a contratação de Miguel Luís, como Bola Branca confirmou.

O Santa Clara, agora treinado por Daniel Ramos, conta com quatro opções para o eixo da defesa: os reforços Cristian González e Mikel Villanueva, João Afonso e Fábio Cardoso. Os açorianos estão no segundo lugar da I Liga, com duas vitórias, contra Marítimo e Sporting de Braga, e um empate, contra o Gil Vicente. Fábio Cardoso está a recuperar de uma lesão e ainda não entrou nas opções da equipa técnica esta época.