Saiba quais foram os clubes que não fizeram qualquer contratação de última hora

As últimas 48 horas do mercado de transferências foram bastante agitadas, com a maior parte dos clubes, nomeadamente os três grandes, que estiveram particularmente ativos, a aproveitar para fazer os derradeiros acertos nos plantéis.

Há, no entanto, cinco exceções: Braga e Tondela, da I Liga; Feirense, Chaves e Varzim, da II Liga.

Os casos de Tondela, Chaves e Varzim são os mais flagrantes. Estes clubes não registaram novos contratos no último dia de transferências. Apesar do mau início de campeonato, com um empate e duas derrotas, os beirões já tinham plantel encerrado, tal como o Varzim, apesar de o treinador Paulo Alves ter manifestado necessidade de injetar mais maturidade na equipa.