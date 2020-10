Portugal-Espanha não é jogo ideal para testar regresso do público, defende Associação de Defesa do Adepto

A presidente da Associação de Defesa do Adepto (APDA) não considera que o jogo entre Portugal e Espanha seja um exemplo real do futebol português para servir de teste para o regresso do público aos eventos desportivos.

APDA queixa-se de tratamento dado aos adeptos

Martha Gens manifesta, no entanto, agrado por perceber que se está a pensar no regresso, em segurança, do púbico aos recintos desportivos, mas lamenta, por outro lado, a carga simbólica que se está a colar aos adeptos.

"Começa a ser um bocadinho já pejorativo e cansativo para os adeptos falar-se apenas no teste do comportamento dos adeptos, como se os adeptos vestissem uma camisola e deixassem de ser cidadãos dotados de responsabilidade social. Os jogos piloto servem para testar as condições do estádio, o organizador, a bilhética, as entradas e tudo o que circunda um jogo de futebol. Nós julgamos que o vírus não é seletivo e que afeta exclusivamente os adeptos. E tão possível contrair o Covid-19 por uma bancada que não esteja higienizada em condições, como pelo comportamento dos adeptos”, conclui.



O jogo Portugal-Espanha, esta quarta-feira, às 19h45, contará com a presença de 2500 adeptos, todos identificados.