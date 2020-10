Em cima do fecho do mercado, o Gil Vicente consegue o regresso do extremo Yves Baraye.

O senegalês, de 27 anos, volta a ser emprestado pelo Parma.

Na época passada, Baraye fez 28 jogos e marcou três golos.

Antes, atuou no Padova, no Torres Calcio e no Juve Stabia.