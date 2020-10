Manuel José. Porto contratou melhor que o Benfica e "pouco vai mudar" no Sporting

Manuel José considera que, sem gastar tanto dinheiro, o FC Porto acabou por se reforçar melhor que o Benfica, que terminou a janela de transferências sem satisfazer todos os desejos de Jorge Jesus.

Convidado por Bola Branca a analisar as consequências do mercado de transferências nos plantéis dos três grandes, Manuel José admite que lhe agradaram mais as movimentações do campeão nacional do que as dos dois clubes rivais.

"Tenho a dúvida de ver em que vão resultar as saídas de Danilo e Alex Telles, mas acho que o FC Porto acabou por se reforçar melhor que o Benfica sem ter gastado tanto dinheiro", refere.

Evolução de Darwin e incógnita Todibo

Manuel José assinala que o Benfica "não conseguiu contratar os jogadores que o seu treinador queria devido aos preços praticados", incluindo Rúben Semedo, por quem Jorge Jesus "fez tanta força".

O central escolhido acabou por ser o francês Jean-Clair Todibo, de 21 anos, emprestado pelo Barcelona e "sem experiência nenhuma de jogar num clube grande". Uma "incógnita" agravada pela fragilidade física de Jardel, que "de cada vez que joga magoa-se".

Por outro lado, saiu Carlos Vinícius, melhor marcador do campeonato da temporada passada, saída que "tem com certeza a ver com fatores financeiros", e veio Darwin Nuñez. Manuel José gosta do uruguaio, que lhe parece "hábil e rápido", contudo, assinala que "tem de começar a marcar golos, senão vão cobrar-lhe isso".

Porto, Benfica e a cultura de campeão

O FC Porto, campeão nacional, perdeu Alex Telles e Danilo, mas Manuel José acredita que compensa "com uma cultura competitiva quase única em Portugal", transmitida por Sérgio Conceição:

"Podem jogar pouco, pode haver jogos em que a qualidade técnica pode deixar a desejar, mas morem dentro do campo se for necessário e têm uma cultura de vitória tremenda. Eles encarnam o espírito do seu treinador, que já era assim como jogador também."



Cultura essa que, no entender do treinador, falta ao Benfica, como ficou demonstrado no jogo frente ao Farense, apesar da vitória.

"Quando o Porto perde pontos, o Benfica tem dificuldade em ganhar pontos. Isso tem a ver com caráter e a personalidade. O Benfica não tinha mentalidade de campeão na época passada e, apesar da conversa toda do Jesus, que iam render três vezes mais, já começou a dar demonstrações que não tem mentalidade de campeão.

Manuel José confia que o Benfica vai jogar melhor na época passada, porém avisa que "é preciso passar das palavras aos atos".

"Neste jogo contra o Farense, contra o último classificado, foi mais do mesmo daquilo que aconteceu na época passada", sublinha.



Sporting continuará a correr por fora

Fora dos melhores continua o Sporting, na opinião de Manuel José.

O treinador analisa a entrada de João Mário, "um jogador da casa", e a saída de Wendel, "jogadores com características um bocadinho idênticas", e vinca que continua a faltar qualidade ao plantel:

"O João Mário, nos últimos tempos, depois de sair do Inter, tem sido emprestado e as coisas não têm corrido bem. Vamos ver o que vai acrescentar ao Sporting. Por outro lado, o Sporting precisava de mais cinco ou seis jogadores de muito boa qualidade, jogadores com nível para jogar num clube grande. Não o conseguiu, portanto pouco vai mudar no Sporting, na minha modesta opinião."