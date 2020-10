Liga quer aumentar lotação dos estádios para 30% a partir de 19 de outubro

A Liga de Clubes acredita que conseguirá aumentar a ocupação dos estádios de 10 para 30%, a partir do dia 19 de outubro.

Em conferência de imprensa de balanço do primeiro jogo da I Liga com público, o Santa Clara-Gil Vicente do passado sábado, a diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro, assumiu o objetivo de fazer regressar o público a todos os estádios já com lotação superior aos 10% autorizados nos jogos que serviram de teste.

"Vamos ter de identificar as cadeiras de forma diferente, porque como a nossa perspetiva é conseguirmos aumentar o número de lugares disponíveis no estádio de 10 para 30% a partir da reunião [com Governo e Direção-Geral de Saúde] do dia 19 [de outubro], os autocolantes acabam por não ser funcionais", referiu.

A 19 de outubro, a Direção da Liga reúne com Governo e Direção-Geral de Saúde para deliberar o regresso do público a todos os estádios das competições profissionais, algo que exigirá "articulação muito grande" entre todas as partes.

Sónia Carneiro esteve nos Açores, para assistir ao Santa Clara-Gil Vicente, e admite que, com as bancadas coloridas, o ambiente é outro: "O momento em que as equipas entraram em campo com o público a aplaudir deu arrepios. O futebol só é verdadeiramente um espetáculo se tiver o público e os aplausos que merece."

O encontro entre Santa Clara e Gil Vicente, que terminou sem golos, foi o primeiro, desde a paragem do campeonato devido à pandemia da Covid-19, a 12 de março, a ter adeptos nas bancadas.