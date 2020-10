Jonathan Toro reforça ataque do Desportivo de Chaves

Jonathan Toro é reforço do Desportivo de Chaves, sabe Bola Branca.

O avançado hondurenho de 23 anos terminou contrato com o Huesca e reforça a equipa do Desportivo de Chaves a custo-zero, já depois do fecho do mercado, e será anunciado ainda esta quarta-feira.

Toro, de 23 anos, fez praticamente toda a carreira em Portugal, com passagens pelo Gil Vicente, Varzim, Académica e Tondela, na última época, onde fez 32 jogos na I Liga.

O Desportivo de Chaves está também muito perto de contratar Guedes, antigo avançado do Vitória de Setúbal, e que é igualmente jogador livre no mercado de transferências.

A equipa transmontana tem como objetivo regressar à I Liga. O Chaves, treinado por Carlos Pinto, está no 5º lugar da II Liga, ainda sem derrotas, tendo empatado dois jogos e vencido outros dois.