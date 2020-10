Guedes é hipótese para reforço do ataque do Chaves

Com a saída de André Luís, que marcou 16 golos na época passada e esta temporada já tinha um, em três jogos, Roberto é a opção principal para o centro do ataque e João Paredes passa a ser a alternativa.

O Chaves, um dos candidatos à subida à I Liga, procura preencher a vaga deixada em aberto no ataque pela saída de André Luís para o Moreirense . A transferência do ponta de lança brasileiro foi concluída nas últimas horas da janela de transferências, o que não deu margem de manobra ao clube transmontano para encontrar uma solução antes das 24h00 de 6 de outubro.

Guedes poderá chegar para concorrer com Roberto. Será um regresso do ponta de lança à II Liga, competição em que chegou a alcançar uma promoção, pelo Penafiel, em 2013/14. Desde então, fixou-se na I Liga, onde, além do Penafiel, representou Rio Ave e Vitória de Setúbal.

Na sua melhor época no Rio Ave (2017/18) marcou 12 golos. Prestação que lhe valeu transferência para o Al Dhafra dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada passada, no Vitória, foi o melhor marcador da equipa, com seis golos em todas as competições.