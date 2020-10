Preço das casas em Portugal sobe acima da média europeia

O preço das habitações aumentou no segundo trimestre 5% na Zona Euro e 5,2% na União Europeia, face ao período homólogo, com Portugal a subir acima da média (7,8%), segundo o Eurostat.

De acordo com o boletim do gabinete estatístico europeu, face aos primeiros três meses do ano, o preço das habitações progrediu 1,7% na Zona Euro e 1,5% na UE, tendo Portugal registado um aumento abaixo da média (0,8%).

Entre os Estados-membros, as maiores subidas foram observadas no Luxemburgo (13,3%), na Polónia (10,9%), na Eslováquia (9,7%) e na Croácia (8,3%).

O mesmo indicador recuou na Hungria (-5,6%) e em Chipre (-2,9%).

Face ao primeiro trimestre, entre abril e junho, os preços das habitações conheceram as maiores subidas no Luxemburgo (4,4%), em Itália (3,1%) e na Áustria (2,5%), com a Hungria (-7,4%), a Estónia (-5,8%), a Letónia (-2,3%), a Bulgária (-1,1%) e a Irlanda (-0,1%) a registarem recuos.