Rúben Semedo e Trincão felizes pelas estreias na seleção

Rúben Semedo e Francisco Trincão estão satisfeitos pelas respetivas estreias na seleção. O defesa-central do Olympiacos somou a primeira internacionalização e o avançado do Barcelona jogou pela primeira vez a titular.

"É um sonho, estou muito feliz por jogar pela seleção, neste estádio especial que é Alvalade. Foi um jogo contra uma seleção muito forte, mas tivemos as melhores oportunidades", começou Rúben Semedo, à RTP.

O defesa recusou ainda falar sobre o interesse do Benfica: "Estou focado na seleção e não penso em nenhuma equipa. Quero dar o meu contributo e ser feliz".

Já Francisco Trincão destaca a "sensação muito boa" de ser titular pela seleção: "Foi um jogo difícil contra uma equipa muito boa e organizada. É uma sensação muito boa poder jogar a titular neste jogo de preparação".

O jovem joga com Ronaldo na seleção e Messi no Barcelona, mas não consegue escolher o melhor: "É impossível, tenho um orgulho enorme de poder jogar com os dois, são grandes jogadores e grandes pessoas".

Rúben Neves lança a França como "tubarão"

O médio do Wolverhampton reconhece uma entrada em falso da seleção portuguesa, mas destaca as oportunidades criadas.

"Empate adequa-se. Os primeiros 30 minutos não praticamos o futebol que queríamos, eles tiveram algumas ocasiões e ajustamos. É um resultado justo", disse.

No fim-de-semana, Portugal joga em França para a Liga das Nações e Rúben Neves espera um jogo difícil: "É um tubarão, mas Portugal entra sempre para ganhar em todos os jogos. Vamos praticar o nosso futebol e trazer três pontos".

Rodrigo Moreno, internacional espanhol e antigo jogador do Benfica, reconhece que Portugal foi crescendo no jogo.

"Começamos bem, fomos superiores nos primeiros 25 minutos e tivemos oportunidades, mas Portugal foi crescendo, teve as suas chances. Foi um jogo igualado. Na segunda parte o ritmo baixou bastante, mas acho que é um resultado justo".