Público regressa para Portugal-Espanha que só conta para o desempate

Os adeptos da seleção nacional voltam à bancada. Para abrilhantar a ocasião, joga-se o dérbi da Península Ibérica, ainda que "a feijões".

O jogo é atrativo, por ser o duelo de países vizinhos e rivais históricos. Porém, conta apenas para o desempate - depois do 3-3 no Mundial 2018, permanece a dúvida: quem é melhor, dos dois últimos campeões europeus? O de 2012 ou o de 2016?

Os 2.500 bilhetes para o Portugal-Espanha, que vai preencher 5% da lotação do Estádio de Alvalade, já estão vendidos, com a promessa de muitas cautelas: os bilhetes são nominais, é obrigatório o uso permanente de máscara, estarão disponíveis vários pontos de higienização das mãos, será feito o controlo da temperatura de cada adepto à entrada do estádio, e a entrada dos espectadores será efetuada por várias portas, respeitando o distanciamento físico.

Cristiano Ronaldo, cabeça de cartaz da partida, também pelo "hat-trick" que marcou à Espanha no Mundial 2018, tem a oportunidade de alcançar a 100.ª vitória com a seleção portuguesa. O capitão soma 165 jogos e 99 vitórias, além de 26 empates e 40 derrotas.

Na véspera do encontro, José Fonte testou positivo à Covid-19 e foi substituído por Domingos Duarte na convocatória. Fernando Santos garante, contudo, que o caso de coronavírus no plantel da seleção não afetará os compromissos da equipa, que enfrenta três jogos em oito dias. Este amigável com a Espanha e dois jogos da Liga das Nações: a visita à França e a receção à Suécia.

De resto, não há qualquer jogador indisponível. Contudo, o selecionador terá de ter em conta os jogos com França e Suécia a 10 (daqui a três dias) e 14 de outubro, pelo que o onze que defrontará a Espanha poderá apresentar algumas ausências de vulto.

O particular Portugal-Espanha realiza-se esta quarta-feira, às 19h45, em Alvalade, e terá arbitragem do italiano Paolo Valeri.



Portugal

Selecionador: Fernando Santos

Onze provável: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, João Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Espanha

Selecionador: Luis Enrique

Onze provável: Kepa Arrizabalaga; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Eric Garcia, Reguilón; Rodri, Dani Ceballos, Merino; Dani Olmo, Ferrán Torres e Rodrigo.