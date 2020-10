Fernando Santos: "Fizemos 25 minutos sofríveis, numa exibição em crescendo"

Fernando Santos, selecionador português, descreve como "sofríveis" os primeiros 25 minutos do jogo contra a Espanha, num amigável que terminou sem golos, em Alvalade.

"Foram 25 minutos sofríveis, não encontramos o jogo. Organização sempre errada, defendemos mal, demos muito espaço e quando uma equipa não está organizada a defender, não consegue jogar quando recupera a bola. Espanha claramente superior, valeu a entrega", começou por analisar, à RTP.

No entanto, o técnico elogia a exibição no seu todo e destaca as correções feitas na equipa: "Foi uma exibição em crescento. Percebemos melhor o que tínhamos de fazer e a Espanha deixou de ter tanta bola", disse, antes de concluir.

"Disse aos jogadores o que achava, retifiquei algumas coisas e a segunda parte foi diferente. Tivemos grandes oportunidades, mais duas no poste. Vale o que vale. Se formos por aí, merecíamos ganhar, mas o resultado é justo pelo que foi o jogo em si", diz.

"Falta-me ganhar o Campeonato do Mundo"

Portual defronta a França na Liga das Nações e Fernando Santos recusa rotular o jogo com uma grande importância.

"Não é uma final. Ainda vamos ter depois mais dois jogos e a França aqui. Será uma equipa diferente, com outra abordagem e três centrais. Vamos preparar o jogo e esperamos que possamos estar ao melhor nível do primeiro ao último minuto", disse.

Fernando Santos é agora o selecionador com mais jogos feitos no comando técnico de Portugal e tinha a resposta pronta para quando questionado sobre o que faltava conquistar.

"Falta-me ganhar o campeonato do mundo", concluiu.