Covid-19. Teste inconclusivo afasta Oyarzabal do Portugal-Espanha

Mikel Oyarzabal vai falhar o Portugal-Espanha, agendado para esta quarta-feira, devido a um resultado inconclusivo na última ronda de testes rápidos à Covid-19, anunciou a Federação espanhola.

Em comunicado, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) referiu que o avançado da Real Sociedad “tem anticorpos IGG positivos”, o que inviabiliza eventuais contágios. Contudo, acrescenta que, cumprindo o protocolo estabelecido pela UEFA, o jogador não defrontará Portugal.

A RFEF esclarece que, de acordo com o protocolo em vigor em Espanha sobre a Covid-19, o jogador basco está apto a competir.

Oyarzabal, que se manterá no estágio, é o único dos 24 convocados da Espanha que não viajará para Lisboa, para defrontar a seleção portuguesa, em jogo particular com início às 19h45, em Alvalade.

Depois do confronto com os espanhóis, Portugal defronta a França, no domingo, no Stade de France, e recebe a Suécia, no dia 14, novamente na casa do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações, da qual é detentor do troféu.

