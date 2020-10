Todibo no Benfica. “Mal posso esperar para começar a época”

O defesa central Jean-Clair Todibo comentou a assinatura pelo Benfica e mostrou-se feliz.

"Estou muito feliz por vos informar que assinei pelo Benfica. Quero agradecer ao clube pela confiança e aos adeptos pelas muitas mensagens de apoio”, escreveu o francês.

Todibo acrescentou: “Mal posso esperar para começar a época e ajudar o clube a conseguir o seu objetivo".

Já em declarações à Btv referiu: "Quando cheguei, fui muito bem recebido. É top! Conheço o Benfica, o FC Porto e o Sporting. Sei que o Benfica ganhou duas vezes a Liga dos Campeões. Tem 37 campeonatos de Portugal. São a melhor equipa do campeonato português".

Todibo definiu-se ainda como jogador: "Amo jogar à bola, gosto de ter a bola, de fazer passes e da posse de bola. Acima de tudo, gosto de ganhar. Penso que cheguei a uma equipa que joga para ganhar."



O jovem internacional gaulês despontou no Toulouse, onde fez 10 jogos, foi contratado pelo Barcelona, onde esteve em cinco partidas, e foi emprestado ao Schalke 04, onde esteve noutras 10 partidas.

Todibo, o novo camisola 18 das águias, vai lutar por um lugar no onze de Jorge Jesus com Vertonghen e Otamendi, mas também com Jardel e Ferro.