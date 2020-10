Governo vai trazer para Portugal gravações de som inéditas de Amália Rodrigues

Graça Fonseca fez o anúncio no início da sessão de evocação do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, no Panteão Nacional, em Lisboa, antes dos discursos do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e do primeiro-ministro, António Costa.

No dia 23 julho, dia em que Amália Rodrigues faria 100 anos, já tinha sido lançada uma caixa com cinco CD, quatro dos quais com inéditos vindos de França, do Arquivo Nacional do Audiovisual.

As celebrações do centenário da fadista, um pouco afetadas pela pandemia, vão decorrer até ao final do ano, para dar a conhecer vários conjuntos de inéditos.

A caixa "Amália em Paris", lançada em julho pela Valentim de Carvalho, revela 20 anos da carreira da artista e as suas atuações em França. Os quatro CD incluem gravações realizadas entre 1957 e 1965, de atuações ao vivo e em estúdio na Rádio France, e dois espetáculos no Olympia, em 1967 e em 1975, e ainda uma atuação para emigrantes portugueses, em 1964.

Lá se encontra também o conhecido espetáculo de Amália no famoso Olympia, em 1956, agora remasterizado a partir das bobinas originais.