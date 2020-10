Braga e Sporting ainda sem acordo por Paulinho

Paulinho, avançado do Sporting de Braga, não deverá ser reforço do Sporting. Segundo confirmou Bola Branca, os leões tentaram negociar com o Sporting de Braga a contratação do ponta-de-lança nos últimos dias de mercado, sem sucesso até ao momento.

Os leões poderão apresentar uma nova proposta nas últimas horas de mercado, mas, caso isso não aconteça, Paulinho continuará no plantel do Sporting de Braga.

O Sporting estaria no mercado em busca de um ponta-de-lança para fazer concorrência a Sporar, Tiago Tomás e Luiz Phellype, que regressa de uma grave lesão no joelho, contraída na última temporada.

Paulinho é um jogador cobiçado pelo Sporting há vários meses e, com a saída de Wendel para o Zenit por uma verba avultada, os leões voltaram a abrir negociações com o Sporting de Braga. No entanto, o negócio caiu e o Braga não espera realizar mais negócios neste último dia de mercado de transferências.

O ponta-de-lança de 27 anos tem contrato com o Braga até 2023 com uma cláusula de resicsão de 30 milhões de euros. Paulinho chegou ao Brgaa em 2017 e teve a sua melhor temporada da carreira em 2019/20, com 25 golos apontados em 48 jogos disputados.