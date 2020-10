Augusto Inácio admite candidatar-se à presidência do Sporting

O antigo jogador, treinador e dirigente do clube de Alvalade considera que "quem é sportinguista e vê o que se está a passar" no clube "não pode olhar para o lado e assobiar".

Augusto Inácio admite, em entrevista a Bola Branca , candidatar-se à presidência do Sporting nas próximas eleições.

O antigo diretor geral para o futebol do Sporting (...)

Inácio condena atitudes autocráticas

Siga ou não em frente, Augusto Inácio insurge-se contra a atitude de "quero, posso e mando" de Frederico Varandas e seus pares.

“A maneira como se portam e como se comportam não é realmente compatível com a união dos sportinguistas. Acho que fazem tudo para desunir os sportinguistas, não dão cavaco a ninguém, não dizem nada, parece que são donos e senhores dos lugares onde estão e esquecem-se que os donos e senhores do Sporting são os sócios do Sporting Clube de Portugal”, argumenta.

Inácio entende,que os sócios do Sporting se sintam "traídos pela forma como estão a ser dirigidos" e pela forma como esta direção comunica, que carece de "maior respeito" por quem a elegeu.

“O Sporting não é isto, o ADN do Sporting não é este, o ADN do Sporting é um clube mais unido do que realmente está”, atira.



Contudo, com Varandas no poder, Inácio considera que "não é o momento para tomar uma decisão" sobre uma futura candidatura.



"É um momento de reflexão e de pensar se, realmente, um dia mais tarde poderei ser ou não candidato", esclarece o treinador.