Devoto de Fátima, génio da informática e exemplo para os adolescentes. Quem é Carlo Acutis?

É já no próximo sábado que o Papa Francisco declara beato o jovem Carlo Acutis, que morreu em 2016 de leucemia fulminante. O anúncio está a aumentar o interesse mundial pelo rapaz em quem conviviam uma grande devoção a Cristo e um estilo de vida normal para um adolescente, com um particular interesse pela informática. Era conhecido tanto pelo portátil que sempre o acompanhava, como pelo terço.

“Não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade acabam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos lhes impõem através dos mecanismos de consumo e aturdimento. Assim, não deixam brotar os dons que o Senhor lhes deu, não colocam à disposição deste mundo as capacidades tão pessoais e únicas que Deus semeou em cada um. Na verdade, ‘todos nascem – dizia Carlos – como originais, mas muitos morrem como fotocópias’. Não deixes que isto te aconteça!”

“Ele sabia muito bem que estes mecanismos da comunicação, da publicidade e das redes sociais podem ser utilizados para nos tornar sujeitos adormecidos, dependentes do consumo e das novidades que podemos comprar, obcecados pelo tempo livre, fechados na negatividade. Mas ele soube usar as novas técnicas de comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza”, escreveu o Papa.

Aos 15 anos, suspeitando de uma gripe forte foi ao médico e foi diagnosticado com leucemia fulminante. Morreu no espaço de três dias.

Segundo os seus colegas da escola, Carlo era um rapaz simpático e que se dava bem com todos, mas que nunca deixava de defender os mais vulneráveis, nomeadamente os colegas com algum tipo de deficiência, que eram vítimas de bullying pelas suas diferenças. Estava ainda sempre disposto a ajudar quem precisasse de explicações, tanto colegas como idosos, no ramo da sua especialidade, os computadores.

Incorrupto?

Depois de ter sido anunciado que Acutis iria ser beatificado a diocese de Assis, em Itália, decidiu exibir o seu cadáver, uma prática relativamente comum, onde possível, para casos de santidade.

As imagens do rapaz deitado, vestido de calças de ganga e ténis e com uma cara imaculada levaram muitas pessoas a dizer que se trata de um exemplo de incorruptabilidade dos restos mortais, o que é frequentemente entendido como uma prova de santidade.

Existem casos documentados de incorruptabilidade de santos na história do Cristianismo, sendo que o termo apenas é usado quando não existe explicação científica para o estado em que o corpo foi encontrado. Há, por exemplo, casos de santos cujos corpos foram tratados depois de mortos, ou que não sofreram a habitual decomposição por causa do tipo de solo em que foram sepultados, e por isso não são considerados incorruptos.

No caso de Carlo Acutis, porém, trata-se apenas de um equívoco. O bispo de Assis explicou que o estado do corpo do jovem beato era aquilo que se poderia esperar de um cadáver com a sua idade, mas para efeitos de exposição do corpo este tinha sido composto com “arte e amor” e a cara, a única parte que verdadeiramente está visível, foi coberta com uma máscara de silicone. Não é, por isso, um caso de incorruptabilidade.

Também a roupa que se usou não é a mesma com que ele foi sepultado. Em vez disso, e para realçar como Acutis era um adolescente normal, a diocese vestiu-o com a roupa que ele costumava usar no seu dia-a-dia: sapatos desportivos e calças de ganga.

Carlo Acutis vai ser beatificado no próximo sábado, em Assis, às 16h00 locais, 15h00 em Portugal continental.