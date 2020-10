Pedro Bouças: "Lucas Veríssimo pode ser o melhor central do futebol português"

Lucas Veríssimo, central do Santos, "pode vir a ser o melhor central do futebol português". A opinião é de Pedro Bouças, um dos adjuntos de Jesualdo Ferreira no Santos, não tem dúvidas das qualidades do defesa-central que pode ser reforço do FC Porto.

O defesa, de 25 anos e de 1.91 metros, esteve também nos planos do Benfica, mas deverá ser anunciado como reforço dos dragões. Pedro Bouças destaca as qualidades do defesa-central brasileiro.

"O Lucas Veríssimo é claramente um jogador de equipa grande. É competente a deixar nas costas porque tem capacidade de recuperação, e com bola no pé é eficiente, é eficaz, é muito inteligente. É um jogador que contagia os colegas e faz subir o nível de toda a equipa. É um rapaz de 25 anos que muito trabalhador, com uma sede enorme de singrar no futebol, e acredito que o Porto a breve prazo terá o melhor central a jogar em Portugal", assegura.

Nesta entrevista a Bola Branca, Pedro Bouças destaca as características do defesa central.



"O Lucas Veríssimo apesar de não ter passado pelo futebol da Europa, é um central com estilo europeu. É um jogador que não sendo muito veloz, está sempre bem posicionado, e por isso mesmo em questões de deslocamentos, não perde uma disputa para ninguém", diz, antes de concluir.

"É um jogador muito forte do ponto de vista físico, vence os duelos no chão e no ar, e com bola é um jogador muito diferente daquilo que é habitual na posição de defesa central, tem muita qualidade técnica que acrescenta muito no processo de construção ofensiva das suas equipas, porque é capaz de provocar desequilíbrios", termina.