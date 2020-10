José Alberto Costa vê FC Porto menos competitivo sem Alex Telles e Danilo

O FC Porto será menos competitivo sem Danilo e Alex Telles, diz a Bola Branca, José Alberto Costa. “Em função do rendimento dos jogadores que saem não tenho dúvidas sobre isso. Principalmente Alex Telles teve um rendimento uniforme e alto. Danilo teve períodos de maior irregularidade, mas quer um, quer outro, deram um contributo fortíssimo ao longo do tempo que estiveram no FC Porto”, considera o antigo jogador portista.

Se para compensar a saída de Telles para o Manchester United, o Porto conta com o francês Sarr, do Chelsea, já a saída do capitão de equipa Danilo Pereira para o PSG poderá ter que ser compensada internamente.

José Alberto Costa confia que Sérgio Conceição fará uso do conhecimento que tem do plantel para ajustar o meio campo azul e branco à saída do médio internacional português e vê duas alternativas para o lugar: “Loum, numa situação de maior consistência defensiva, para dar conforto à zona central nos jogos de maior exigência e em que o adversário consegue atacar mais; e Uribe, talvez numa melhor combinação entre os fatores ofensivo e defensivo”.

José Alberto Costa assinala que Uribe oferece mais futebol de ataque, por comparação com Loum. “Não é tão forte defensivamente, mas ofensivamente, no passe, circulação de bola e controlo de jogo é um ‘pivot’ que pode ser uma boa solução” diz o antigo jogador sobre o colombiano.