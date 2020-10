FC Porto anuncia contratação de Malang Sarr

O FC Porto anunciou, em comunicado, a contratação do defesa Malang Sarr, por empréstimo do Chelsea de uma temporada.

O defesa francês de 21 anos pode alinhar como defesa-central e como lateral-esquerdo e poderá ser encarado como o substituto de Alex Telles, que já foi anunciado como reforço do Manchester United.

Sarr chegou ao Chelsea este verão, depois de quatro temporadas em destaque na equipa principal do Nice. Em declarações aos meios do clube, Sarr, que vai vestir a camisola 32, mostrou-se feliz por estar no clube portista.

“Estou muito entusiasmado. Era uma oportunidade que procurava, por isso estou agradecido e feliz por estar aqui. Sinto-me preparado para começar a ajudar a equipa a atingir os objetivos", afirmou.



Sarr é o oitavo reforço do defeso, depois de Cláudio Ramos, Carraça, Nanú, Zaidu, Taremi, Evanilson e Toni Martínez. O jovem defesa francês destacou a história do FC Porto como o motivo para a transferência.

“O FC Porto é o melhor clube de Portugal, é um clube muito grande com jogadores talentosos e uma história que, para mim, é muito importante. Conheço essa história, é um clube orgulhoso dela e é isso que eu espero encontrar, uma equipa que luta e com uma boa mentalidade", acrescentou.