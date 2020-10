Transparência e Integridade quer explicação de Marcelo sobre saída do presidente do Tribunal de Contas

A Transparência e Integridade (TI) afirma “nunca ter ouvido falar do acordo” evocado pelo primeiro-ministro, António Costa, para que Governo não reconduza no cargo o presidente do Tribunal de Contas.

A associação desafia mesmo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a explicar o critério evocado pelo primeiro-ministro para a não recondução Vitor Caldeira.

A presidente da Transparência e Integridade, Susana Coroado, desafia Marcelo Rebelo de Sousa a explicar “a sua visão acerca dos poderes e mandatos dos cargos que estão consagrados na Constituição”.

Em declarações à Renascença, a dirigente da Transparência e Integridade estranha falar-se desse entendimento, do qual nunca ouviu falar.