PAN quer ouvir Cabrita no Parlamento sobre nova rota de migração para o Algarve

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) pediu esta terça-feira uma audição urgente do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no Parlamento para dar esclarecimento sobre a existência de uma rota de imigração clandestina com destino ao Algarve.

No requerimento apresentado hoje, o PAN pede a audição de Eduardo Cabrita “com caráter de urgência” para que confirme a existência da rota e preste esclarecimentos sobre “o número de migrantes desembarcados no Algarve de forma irregular” e as “condições em que se registou a ocorrência de fugas/desaparecimento de migrantes já na alçada das autoridade nacionais competentes”.

O partido quer ouvir também o ministro sobre a “forma e em que condições está a ser feito o acolhimento de migrantes em situação irregular em Portugal”, o “número de migrantes entretanto regressados aos locais de origem” e o “eventual reforço de meios em sede de Orçamento do Estado com vista à vigilância, monitorização e políticas de inclusão de migrantes, tendo em conta a tendência de crescimento do recurso a esta rota”.