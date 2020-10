Surto em barcos de pesca faz 20 infetados em Peniche

Veja também:

Dezanove tripulantes estrangeiros de embarcações de pesca de longo curso e um trabalhador dos Estaleiros Navais de Peniche, onde as embarcações se encontravam, estão infetados com Covid-19, disse esta terça-feira o delegado de saúde deste concelho do distrito de Leiria.

Renato Martins disse à agência Lusa que "os primeiros casos foram detetados na penúltima semana, depois de os tripulantes terem concluído o seu trabalho e, em virtude de irem regressar ao seu país de origem de avião, foram testados".

Por terem surgido casos positivos, as autoridades de saúde decidiram testar 48 tripulantes de quatro embarcações, que se encontram nos Estaleiros Navais de Peniche, sendo todos de nacionalidades estrangeiras, na maioria de países africanos e da Oceânia.

"Como as instalações dentro dos navios são exíguas e não há distanciamento, foram identificados 19 casos confirmados", explicou, adiantando que a origem do contágio terá sido devido a contactos em terra, em Peniche, onde a maioria está "há mais de duas semanas".

Os tripulantes que estão negativos permanecem dentro dos navios, enquanto os positivos foram realojados pela Proteção Civil em residências na cidade.

Como as embarcações estão a ser reparadas, as autoridades decidiram alargar o número de testes aos trabalhadores dos Estaleiros Navais de Peniche, dos quais 15 já foram testados e um deles acusou positivo e, esta semana, estão a ser realizados cerca de 10 outros testes.

Segundo o delegado de saúde de Peniche, "o surto está controlado" até agora.

Peniche contabiliza 114 casos confirmados de Covid-19, dos quais 45 estão ativos, 65 recuperaram e quatro morreram, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo município.

