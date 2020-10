Mais 14 mortes e 427 casos de Covid-19 em Portugal. Maior número de óbitos desde 1 de junho

O país ultrapassa os 80 mil casos confirmados desde a chegada da pandemia. Desde o final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 80.312 infeções pelo novo coronavírus.

Nos hospitais portugueses estão internadas 732 pessoas com Covid-19, são mais 31 em comparação com o balanço do dia anterior.

Cento e quatro doentes estão em cuidados intensivos, uma redução de duas pessoas nas últimas 24 horas.

Portugal tem mais 155 casos ativos de Covid-19, num total de 27.568, e mais de 46 mil em vigilância, uma subida de 165 desde segunda-feira.

Em relação aos recuperados, mais 258 pessoas estão agora livres da doença.

Numa análise por regiões, o Norte regista um aumento de 231 casos e três mortes, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com 131 casos e uma dezena de óbitos.

A região Centro tem mais 15 doentes infetados, o algarve mais nove, Açores mais um e a Madeira mais cinco.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL