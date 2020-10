Morreu Eddie Van Halen, inovador e virtuoso da guitarra

O co-fundador do grupo rock Van Halen estava doente com cancro. Faleceu esta terça-feira num hospital de Santa Monica, na Califórnia.

Eddie e o irmão Alex fundaram os Van Halen no início da década de 70 do século passado, em Los Angeles.

O músico foi considerado o melhor guitarrista de todos os tempos, por uma votação promovida pela revista "Guitar World", e ficou em 8.º numa lista da "Rolling Stone".

O músico construiu a sua própria guitarra, conhecida como "Frankenstrat", uma fusão entre a Stratocaster da Fender e os modelos da Gibson, com captação de som através de "hambuckers" para dar um som mais potente.

Jump, Runnin’ With The Devil, Panama, Hot For Teacher,Poundcake, Man On a Mission e Judgement Day são alguns dos temas clássicos dos Van Halen, que ao longo da carreira editaram dezena e meia de discos.

O pai de Eddie tocava piano, clarinete e saxofone e fez parte da banda da Força Aérea holandesa. A família emigrou para os Estados Unidos quando Eddie tinha oito anos de idade.

Instalados na Califórnia, Van Halen começou por tocar bateria e o irmão Alex guitarra, mas acabaram por trocar de instrumento e o resto é história.

Além do pai, outra das suas grandes influências de Eddie Van Halen foi o guitarrista dos Queen, Brian May.

“Eu não percebo nada de escalas ou de teoria musical”, confessou o fenómeno da guitarra em entrevista à revista “Rolling Stone”, em 1980.



"Não quer ser o guitarrista mais rápida da cidade. Tudo o que sei é que a guitarra rock, como nos blues, deve ser melódica, rápida e ter bom-gosto. Mas, mais importante, deve ter emoção. Só quero que a minha maneira de tocar guitarra transmita sensações às pessoas: alegria, tristeza e até excitação", sublinhou Eddie Van Halen, o herói do rock que morreu esta terça-feira.