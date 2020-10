"Fronteiras do universo" foram quebradas e premiadas com o Nobel, destaca Carlos Fiolhais

As consideradas "fronteiras do universo" foram quebradas e premiadas pela Academia Sueca, diz o físico Carlos Fiolhais, em reação ao anúncio do Prémio Nobel da Física 2020, este ano novamente tripartido.

Esta terça-feira de manhã, o secretário-geral da Academia sueca, Göran K. Hansso, anunciou a atribuição do Nobel da Física a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez pela sua investigação sobre buracos negros.

Penrose, físico matemático e professor emérito da Universidade de Oxford, foi distinguido por descobrir e comprovar “que a formação de buracos negros é uma consequência direta da teoria geral da relatividade”. Genzel, do Instituto Max Planck, e Ghez, do Departamento de Física e Astronomia da Universidade da Califórnia, foram laureados pela “descoberta de um objeto compacto e supermassivo no centro da nossa galáxia”, adiantou a academia.



À Renascença, Carlos Fiolhais destaca a importância e as particularidades desta conquista. E garante que "agora não existem dúvidas sobre a existência deste objeto compacto no centro da nossa galáxia", um "enorme buraco negro no centro do cosmos onde vivemos".