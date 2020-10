Alemanha regista novamente mais de 2.600 infeções em 24 horas

Veja também:

A Alemanha voltou a registar mais de 2.600 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, contabilizando também mais 12 mortos, anunciou o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

As autoridades de saúde contabilizaram 2.639 novas infeções em 24 horas, depois de na passada sexta-feira ter atingido um novo máximo diário (com 2.673 casos) desde a segunda quinzena de abril.

O número total de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 303.258, com 9.546 mortes, mais 12 nas últimas 24 horas.

Cerca de 265.600 pessoas superaram a doença, elevando os casos ativos para cerca de 28.100.

Em sete distritos alemães, a incidência cumulativa nos últimos sete dias excede 50 casos por 100.000 pessoas.

Berlim concentra quatro das sete áreas com maior incidência de coronavírus na Alemanha: o bairro governamental de Mitte (com 60,9 infeções por 100.000 habitantes), Friedrichshain-Kreuzberg (com 53,5), Neukölln (com 79,2) e Tempelhof-Schöneberg (54,0).

O distrito de Hamm, no Estado da Renânia do Norte-Vestfália, continua a ser o mais afetado, com 94,9 infeções por 100.000 habitantes em sete dias.

A pandemia já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.