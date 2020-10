Ainda infetado com Covid-19, Trump diz-se pronto para segundo debate com Biden

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que tenciona participar no debate eleitoral com o candidato democrata na corrida à Casa Branca, Joe Biden, no próximo dia 15, depois de ter tido alta do internamento por covid-19.

"Estou ansioso para (participar) no debate da noite de quinta-feira, 15 de outubro, em Miami. Vai ser ótimo!", escreveu Donald Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter, insistindo que se está a "sentir fantástico!".