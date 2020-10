Primeira atualização do fecho de mercado da Liga sem grandes novidades

O Rio Ave é o principal protagonista da primeira atualização do último dia de mercado de transferências feita pela pela Liga. O clube inscreveu Fábio Coentrão, o guarda-redes Magrão e transferiu Murilo Freitas para o Estoril Praia. O guarda-redes dos sub-23 Vítor Luiz também foi inscrito.

O Vitória de Guimarães incluiu no plantel os guarda-redes Jonathan Luiz e Suan Besic, bem como o avançado Oscar Estupiñan. Ainda no que diz respeito a clubes de I Liga, o Famalicão confirmou a contratação de Zarate. O Paços de Ferreira incluiu o lateral Jorge Silva, que recupera de lesão, no plantel.

Nesta atualização, em que a Liga divulgou os contratos registados até às 12h30, nota para a atividade de alguns clubes da II Liga. O Cova da Piedade contratou o guarda-redes brasileiro Adriano Fachini; o Mafra confirmou João Graça; o Leixões anuncia Rucker, central alemão de 19 anos, ex-Leipzig; já o Vilafranquense registou a inscrição de Jefferson, ex-Chaves, e de José Varela, ex-Aves.



Lista de documentação apresentada até às 12h30

Adriano Fachini - Transferência Internacional - CD Cova da Piedade – Futebol SAD

Tobias Joel Zarate - Transferência Internacional - Futebol Clube de Famalicão - Futebol SAD

Fábio Alexandre da Silva Coentrão - Revalidação - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Murilo Oliveira de Freitas - Transferência Nacional - Estoril Praia - Futebol, SAD

João Pedro Salazar da Graça - Transferência Nacional - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SDUQ, Lda.

Anton Rucker - Transferência Internacional - Leixões SC – Futebol SAD

Nathan Justin Allen Claxton - Transferência Internacional (Júnior A) - Gil Vicente FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Audenirton Soares da Silva - Transferência Internacional - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Vitor Monteiro Luiz - Cedência Temporária - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Jefferson de Jesus Santos - Transferência Nacional - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD

José Carlos Moreira Varela - Transferência Nacional - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD

Jhonatan Luiz da Siqueira - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Oscar Eduardo Estupiñan Vallesilla - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Suan Besic - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Jorge Fernando dos Santos Silva - Inclusão no plantel - FC Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.

Afonso Augusto Nogueira Gama - Transferência nacional (Júnior A) – Contrato Formação - Gil Vicente FC – Futebol, SDUQ, Lda.