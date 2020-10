Famalicão empresta Ofori ao Arouca

O Arouca assegurou a contratação de Lawrence Ofori, por empréstimo do Famalicão, apurou Bola Branca. A cedência não contempla opção de compra.

O médio ganês de 22 anos não integrava os planos de João Pedro Sousa para esta temporada e o empréstimo na II Liga é a opção para o jogador voltar a ganhar minutos.

O jovem médio assinou pelo Famalicão na época passada, mas somou apenas quatro partidas em toda a temporada. Ofori tem contrato por mais quatro épocas com o Famalicão, até 2024.



Ofori chegou ao futebol português em 2016, para os juniores do Leixões. Depois de meia época na equipa principal, em 2018/19, saltou para a I Liga, para o Feirense.

Armando Evangelista, treinador do Arouca, ganha assim mais uma opção para o meio-campo. O Arouca ocupa, à data, a 10ª posição da II Liga, depois de ter sido promovido do Campeonato de Portugal.

O Arouca perdeu na primeira ronda do campeonato, em casa do Estoril e não voltou a perder desde então, tendo somado três empates e uma vitória, na última jornada, em casa do Cova da Piedade.