Shaqiri diagnosticado com Covid-19

Xherdan Shaqiri testou positivo à Covid-19, informou a Federação Suíça de Futebol.

O extremo do Liverpool, de 28 anos, foi prontamente isolado. De acordo com o médico da seleção suíça, os jogos frente a Croácia, Espanha - que também vai defrontar Portugal - e Alemanha não deverão estar em risco.

"O próximo passo será clarificado com as autoridades de saúde e com a UEFA. Todos os outros jogadores testaram negativo, por isso podemos continuar conforme planeado e o jogo de amanhã [quarta-feira] frente à Croácia vai realizar-se. A equipa pode continuar a treinar normalmente", esclareceu Martin Maleck.

Shaqiri é o terceiro jogador do Liverpool a testar positivo ao novo coronavírus, depois de Thiago Alcántara e Sadio Mané.