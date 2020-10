Presidente da Liga italiana testa positivo à Covid-19

Agora, o presidente da Liga "seguirá os procedimentos definidos no protocolo sanitário".

Caso Nápoles agita Liga italiana



A gestão da pandemia do novo coronavírus por parte da Serie A saltou para a ribalta, nos últimos dias, depois de o Nápoles ter faltado ao jogo com a Juventus, no domingo.

A equipa do sul de Itália tem dois casos confirmados no plantel, o mais recente Zielinski, e garante que a autoridade de saúde local a proibiu de viajar para Turim, para disputar o jogo.

Contudo, a Serie A sublinhou que a única notificação que tinha tido sobre o caso fora a de que a autoridade de saúde local mandara isolar todos os "contactos íntimos" do jogador, pelo que todos os elementos do plantel que tivessem testado negativo poderiam jogar.

Nessa lógica, e tendo o Nápoles 13 jogadores disponíveis, dita o regulamento que a equipa de Gennaro Gattuso será penalizada com derrota por falta de comparência (3-0).