Kelvin troca de clube no Brasil

O Botafogo anunciou a contratação do avançado Kelvin, antigo jogador do FC Porto.

O extremo de 27 anos representava o Avaí, mas será reforço do Botafogo até ao final da época, com um contrato válido até fevereiro do próximo ano.

Kelvin teve uma passagem pelo FC Porto e marcou o golo que deu o título de campeão aos dragões na época 2012/13, frente ao Benfica.

Depois do FC Porto, seguiram-se passagens pelo Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama Fluminense, Coritiba e Avaí.