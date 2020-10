​Recuperação vai ser mais lenta, avisa Mário Centeno

06 out, 2020 - 15:00 • Redação, com Lusa

A recuperação da economia portuguesa vai ser cada vez mais lenta, avisa o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

“É muito importante fixarmo-nos nesta ideia de que a recuperação vai continuar, mas vai sendo cada vez mais lenta”, disse esta terça-feira o ex-ministro das Finanças na apresentação do Boletim Económico de outubro. O governador disse que são de evitar quaisquer decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro, quando questionado sobre as discussões em torno do Novo Banco no Orçamento do Estado para 2021. "Creio traduzir um sentimento generalizado quando digo que não queremos voltar a viver períodos dessa natureza [de instabilidade do sistema financeiro]. Todas as decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro são de evitar", afirmou Mário Centeno. Segundo Centeno, as decisões tomadas no âmbito da discussão orçamental devem ter em conta o "cumprimento das obrigações que o Estado português assumiu em nome da estabilidade do país". Além disso, afirmou, "há sempre alternativas" e há é que as saber "valorar".



O ex-ministro das Finanças (de Governos PS, entre 2015 e 2020) afirmou ainda que, num acordo, as várias partes assumem compromissos e que todas devem cumpri-los: "É expectável que todos cumpram as suas obrigações, incluindo o Novo Banco e as autoridades europeias que connosco tomaram decisões no passado", disse. A injeção de capital no Novo Banco (que todos os anos é feita pelo Fundo de Resolução bancário) tem sido um dos temas 'quentes' das negociações do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), depois da "linha vermelha" colocada pelo Bloco de Esquerda neste tema. Na semana passada, o Governo assumiu o compromisso de não fazer qualquer empréstimo público ao Fundo de Resolução para este financiar o Novo Banco. Contudo, o BE, além de rejeitar qualquer empréstimo direto do Estado ao Fundo de Resolução, também tem exigido que o próprio Fundo de Resolução, independentemente da sua fonte de financiamento (caso de um empréstimo bancário), não transfira no próximo ano qualquer montante para o Novo Banco, alegando "gestão danosa". O BE propôs mesmo que, se houver necessidade de recapitalizar o Novo Banco, isso seja feito diretamente pelos restantes bancos, sem intervenção do Fundo de Resolução, mas não esclareceu se esta ou não é uma condição essencial para viabilizar o OE2021.