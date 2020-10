Máscara, controlo de temperatura e distanciamento. As medidas de segurança para o jogo da seleção

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou as medidas de segurança para os 2,500 adeptos que estarão no jogo da seleção, na quarta-feira, contra a Espanha, no Estádio José Alvalade.

Os bilhetes são destinados a adeptos do clube de fãs das seleções Portugal +, parceiros e família do futebol. É obrigatório o uso permanente de máscara e estarão disponíveis vários pontos de higienização das mãos nas entradas do estádio, onde será feito o controlo da temperatura. Quem apresentar temperatura igual ou superior a 38 graus não terá autorização para entrar.

Os lugares foram atribuídos com distanciamento físico e a entrada é desaconselhada a crianças, pessoas com mobilidade reduzida ou pertencentes a grupo de risco para a Covid-19. Os contactos dos adeptos poderão ser, em caso de necessidade epidemiológica, disponibilizados às Autoridades de Saúdes.

A FPF garante que "foram desenhados perímetros de circulação bem definidos, com sinalética abundante e clara. A entrada dos espectadores será efetuada por várias portas, respeitando o distanciamento físico. Não haverá serviço de bar (a venda de produtos será feita ao lugar), nem guarda objetos", pode ler-se ainda na nota.

Os adeptos podem entrar no estádio a partir das 18h00. O Portugal-Espanha tem pontapé de saída marcado para as 19h45, em Alvalade.